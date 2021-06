Dove vedere Italia-Austria in tv? Al via gli ottavi di finale di Euro 2020

Dopo la partita tra Italia e Galles di domenica scorsa, stasera tornano nuovamente in campo gli azzurri per la prima partita degli ottavi di finale di Euro 2020. Alle 21 si inizia a fare sul serio con la prima gara secca: chi perde è fuori. Ma dove seguire il match?

Oltre ai maxischermi che saranno sicuramente disponibili in tutte le principali piazze italiane, la partita potrà essere seguita anche in TV.

Come da protocollo, il match andrà in onda a partire dalle 21 su Rai 1 in chiaro, anche in 4K su Tivùsat grazie a Rai 4K. Coloro che dispongono di un abbonamento a Sky, invece, potranno seguirla su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Se invece non siete a casa ed avete intenzione di non perdervi nemmeno un minuto di questo avvincente ottavo di finale, in vostro soccorsi arriva la piattaforma gratuita Rai Play che, previa registrazione, consente di seguire sia pre che post partita, oltre che l'intera sfida. Ovviamente resta disponibile anche l'opzione Sky Go, ma come noto è disponibile solo per gli abbonati.

Probabili formazioni Italia-Austria

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

Austria (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer; Grillitsch, Ilsanker; Laimer, Sabitzer, Alaba; Arnautovic. Ct: Foda.