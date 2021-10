Dove vedere Italia-Belgio e Spagna-Francia di Nations League in TV e streaming?

Dopo la sconfitta nella semifinale di Nations League contro la Spagna, gli Azzurri Campioni d'Europa tornano nuovamente in campo per la "finalina" del torneo per nazionali. Questa sera però andrà in onda anche la finalissima tra Spagna e Francia, in una domenica che si preannuncia scoppiettante.

Alle ore 15, su Rai 1, potrà essere vista la finale per terzo e quarto posto tra Italia e Belgio, in diretta dalll'Allianz Stadium di Torino. Le due squadre si sono affrontate qualche mese fa durante i quarti di finale di Euro 2020, vinti dalla squadra di Mancini grazie ai gol di Barella e Insigne.

Questa sera, invece, sempre su Rai 1 dallo Stadio Meazza di Milano sarà trasmessa la finalissima tra Spagna e Francia. Le Furie Rosse hanno interrotto la striscia di. 37 risultati utili consecutivi della squadra di Mancini, mentre la Francia è reduce dalla scoppiettante rimonta contro il Belgio in semifinale. Chi vince si qualifica di diritto ai Mondiali di Qatar 2022.

La diretta della partita partirà alle 20:35, subito dopo il TG1. Al commento ci saranno Stefano Bizzotto e Lele Adani, che esordisce ai microfoni Rai dopo aver trascorso gli ultimi anni dietro quelli di Sky.

Insomma, si preannuncia una domenica da non perdere per gli appassionati di calcio.