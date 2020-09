Dove vedere Italia - Bosnia di Nations League di stasera in TV e streaming

Dopo quasi dieci mesi di stop, anche a causa della pandemia di Coronavirus che ha rinviato al 2021 gli Europei di calcio, torna in campo la nazionale di Roberto Mancini con la Nations League. Di fronte, ci sarà la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko.

Dove vedere Italia - Bosnia di Nations League

La partita sarà trasmessa su Rai 1 HD questa sera alle 20:45, e sarà visibile anche da coloro che posseggono un decoder Tivùsat, in maniera completamente gratuita.

Come sempre, Rai 1 potrà essere seguito anche in streaming su PC, smartphone e tablet attraverso la piattaforma proprietaria della TV di Stato, Rai Play.

Il funzionamento della competizione è molto semplice: la vincente del gruppo accederà alle Final Four. Nel gruppo degli Azzurri ci sono anche Olanda e Polonia, che si sfideranno in contemporanea allo stadio di Amsterdam.

Si tratterà del penultimo impegno prima della ripresa della Serie A in programma il prossimo 20 Settembre. Lunedì prossimo la nazionale di Mancini sfiderà, sempre in Olanda, la squadra di Dwight Lodeweges in quello che sarà sicuramente l'incontro di cartello del girone.

Probabili formazioni Italia - Bosnia

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne. CT: Mancini.

Bosnia Erzegovina (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevi. CT: Bajevic.