Dove vedere Italia - Galles di Euro 2020 in TV e streaming?

Dopo la convincente vittoria per 3-0 nella sfida tra Italia e Svizzera di qualche giorno fa, torna nuovamente in campo la nazionale di Roberto Mancini nell'ultima sfida del Girone A. Si gioca questo pomeriggio, 20 Giugno 2021, alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

La partita, come sempre, potrà essere seguita in chiaro su Rai 1 ad in pay su Sky Sport per coloro che posseggono l'abbonamento dedicato. Come avvenuto anche in altre circostanze, c'è anche la possibilità di seguire la partita in 4K su Rai 4K gratuitamente grazie a Tivùsat.

Per coloro che invece non sono a casa (e magari sono al mare) ed intendono comunque supportare gli Azzurri c'è la possibilità di seguire la diretta sulla piattaforma gratuita RaiPlay e su Sky Go se siete provvisti di abbonamento.

Il fischio d'inizio è previsto alle ore 18, e la partita si giocherà in contemporanea con l'altra sfida del girone tra Svizzera e Turchia. A causa della temperatura molto elevata a Roma, si terranno due cooling break al 20esimo minuto del primo e secondo tempo.

Probabili formazioni Italia - Galles

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Locatelli; Benardeschi, Belotti, Chiesa. All: Mancini.

Galles (4-2-3-1): Ward; C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; K. Moore. All.: Page