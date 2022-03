Dove vedere Italia - Macedonia del Nord? Ci giochiamo la qualificazione ai Mondiali

A poche ore dall’annuncio di Rai che trasmetterà i Mondiali di Qatar 2022, torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, per i playoff che (si spera) ci porteranno alla competizione del prossimo inverno. Questa sera, infatti, allo stadio Renzo Barbera di Palermo l’Italia se la vedrà con la Macedonia del Nord.

In caso di vittoria, gli Azzurri se la dovranno vedere con la vincente dell’altra partita del girone, tra Portogallo e Turchia. Si tratta quindi di uno step importantissimo, che necessita del supporto di tutti i fan che la scorsa estate hanno seguito, tifato e festeggiato Euro 2020.

Come sempre, la partita (che prenderà il via alle 20:45), sarà trasmessa su Rai 1, anche in alta definizione su Rai 1 HD (che ha cambiato numerazione dopo lo switch off all’MPEG-4 dell’8 Marzo 2022). La TV di Stato proporrà anche un prepartita e postepartita con notizie, approfondimenti e tutte le ultime notizie dagli spogliatoi. E’ possibile anche seguire il match in streaming, direttamente attraverso la piattaforma proprietaria RaiPlay.

Probabili formazioni Italia - Macedonia

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Macedonia (4-5-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Da.Babunski, , Trajkovski; M.Ristovski. All. Milevski.