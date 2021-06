Dove vedere Italia - Svizzera di Euro 2020 stasera in TV, 4K e streaming?

Ci siamo: stasera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma si gioca la seconda partita del Gruppo A di Euro 2020, che vede anche l'Italia tra le squadre protagoniste. Dopo l'esordio vittorioso contro la Turchia di qualche giorno fa, tocca alla Svizzera.

La partita come sempre prenderà il via alle ore 21:00 e potrà essere vista in streaming ed in TV, anche in 4K oltre che in chiaro.

Ovviamente, la Rai garantirà la trasmissione in chiaro su Rai 1 con ampio pre e post partita, ma come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine anche Tivùsat trasmetterà Euro 2020 in 4K HDR sul canale Rai 4K che è accessibile da coloro che dispongono di un decoder ed una TV compatibile.

In campo anche Sky, che ha portato a casa i diritti perla trasmissione di tutti i 51 match della competizione: la pay tv di Comcast permetterà agli utenti di guardare la partita sia in HD che in 4K HDR grazie a Sky Q per i propri abbonati.

Per coloro che invece sono interessati alla visione del match in streaming, è sempre disponibile l'opzione gratuita di RaiPlay, che richiede una registrazione completamente a costo zero. Se invece disponete di un abbonamento Sky, invece, è possibile seguire la partita anche su Sky Go.