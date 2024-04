Dove vedere Juventus - Fiorentina di Serie A in tv e streaming?

Si avvicina la fine della stagione della Serie A, e questo weekend oltre al Derby della Capitale c’è anche un’altra partita di cartello da non lasciarsi sfuggire: di fronte infatti si trovano Juventus e Fiorentina, in un super classico del nostro campionato.

La partita andrà in onda stasera, domenica 7 Aprile 2024, alle ore 20:45, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Il match potrà essere visto in esclusiva su DAZN, per coloro che posseggono l’abbonamento alla piattaforma di streaming tramite l’app per decoder, smart tv, tablet e smartphone, oltre che su DAZN1 su Sky se attivo. Ricordiamo che su queste pagine abbiamo parlato di tutte le offerte di DAZN per il rush finale della Serie A.

La Juventus arriva da un terribile momento di forma: sono 59 i punti raccolti dalla squadra di Allegri, che però nelle ultime settimane è apparsa in netta difficoltà. I Viola invece sono a 43 punti, con una partita da recuperare a causa della morte di Joe Barone. La rivalità tra le due compagini è storiche e questa rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire da entrambe le parti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

