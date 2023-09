Dove vedere Juventus - Lazio del 16 Settembre 2023 in TV e streaming?

Dopo la pausa per le nazionali, torna la Serie A. Questo weekend sarà particolarmente interessante per i tifosi, anche in vista del ritorno della Champions League ed Europa League della prossima settimana. Oggi il menù è molto ricco e si parte già alle ore 15 con Juventus - Lazio.

In un’Allianz Stadium tutto esaurito, per la prima volta nella stagione, si sfidano la Juventus di Max Allegri reduce dalla vittoria contro l’Empoli e la Lazio del grande ex Maurizio Sarri (l’ultimo a vincere uno Scudetto alla Juventus) che nell’ultimo turno ha vinto in casa del Napoli campione d’Italia.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, in streaming ed in TV su ZONA DAZN su Sky, Tivùsat e su tutte le piattaforme dov’è disponibile la piattaforma. Ricordiamo che l’applicazione DAZN può essere saricata anche su PlayStation, Xbox, Fire TV Stick e Google Chromecast, mentre per accedere a ZONA DAZN su Sky vi invitiamo a seguire le istruzioni presenti nella nostra notizia dedicata. Non è prevista la trasmissione su Sky Calcio, Sy Go e Now.

Probabili formazioni Juventus - Lazio

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.