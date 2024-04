Dove vedere Juventus-Lazio di Coppa Italia stasera 2 Aprile in TV e streaming?

Dopo la giornata di campionato, si torna subito in campo stasera con la prima delle due semifinali di Coppa Italia. In palio c’è la finalissima del trofeo nazionale, e le due semifinali sono davvero molto interessanti.

Stasera, alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino si troveranno di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da un periodo horror, e la Lazio dell’ex Igor Tudor che proprio qualche giorno fa ha vinto contro i bianconeri in campionato con un gol in extremis. La partita sarà visibile su Canale 5 in chiaro oltre che in streaming gratuito su Infinity e Sportmediaset. La telecronaca è affidata al duo Massimo Callegari-Massimo Paganin, accompagnati da Alessio Conti e Gianni Balzarini. A seguire sempre su Canale 5 andrà in onda lo studio post partita condotto da Monica Bertini e con Sandro Piccinini, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

L’altra semifinale, tra Fiorentina ed Atalanta, andrà in scena domani 3 Aprile 2024 sempre alle ore 21 ma sarà visibile su Italia 1, SportMediaset.it e Infinity. In questo caso la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Previsto un post partita condotto anche in questo caso da Monica Bertini, che sarà accompagnata da Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro ed Andrea De Marco.

