Dove vedere Juventus - Lazio di Serie A in TV e streaming

A poche ore da Roma - Inter di ieri sera, finita con un 2-2 che non è servito praticamente a nessuno, stasera si chiude la 34esima giornata della Serie A 2019-20, con un big match di rilievo: all'Allianz Stadium di Torino infatti scenderanno Juventus e Lazio.

Dove vedere Juventus - Lazio

La partita Scudetto prenderà il via stasera, lunedì 20 Luglio 2020, alle ore 21:45, in uno stadio vuoto a causa delle misure di contenimento del Coronavirus. Il match è importante per il campionato, che potrebbe avvicinarsi al suo verdetto principale: in caso di vittoria della squadra di Sarri, infatti, il titolo sarebbe ancora più vicino, mentre un'altra sconfitta o pareggio segnerebbe una vera e propria crisi per i Campioni d'Italia in carica.

Le due squadre non vengono certo da un periodo di forma eccezionale, ecco perchè la supersfida rappresenta un punto di svolta importante.

Juventus - Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, per gli abbonati al pacchetto Calcio. Condita da ampio pre e post partita, la diretta dall'Allianz Stadium potrà essere seguita su Sky Sport Serie A al canale 202 o 473, e su Sky sport al 251.

Gli abbonati a Sky potranno anche seguirla su Sky Go, e lo stesso varrà per coloro che hanno attiva la sottoscrizione a Now TV.

Probabili formazioni Juventus - Lazio

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.