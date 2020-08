Dove vedere Juventus - Lione di stasera in streaming e TV gratis

Ci siamo: stasera prende il via la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale rimasti in sospeso a seguito del lockdown per il Coronavirus. Si parte con il ritorno di Juventus - Lione, che vedrà la squadra di Maurizio Sarri costretta a rimontare l'1-0 dell'andata.

Dove vedere Juventus - Lione gratis in streaming

Come annunciato da Mediaset qualche giorno fa, la partita sarà trasmessa gratis su Canale 5, anche in alta definizione su Tivùsat. Il fischio d'inizio è in programma alle 21:00 dall'Allianz Stadium di Torino, e sarà preceduto e seguito da un ampio pre e postpartita.

Ovviamente anche Sky trasmetterà il match, su Sky Sport Uno sul canale 201 su satellite e fibra e sul 472 e 482 su digitale terrestre. Come sempre, è richiesto il pacchetto Sky Sport per poter accedere alla visione della partita.

Per quanto concerne lo streaming, invece, se volete seguire la partita da mobile o non siete a casa basterà iscrivervi a Mediaset Play oppure accedere a Sky Go di Sky. In alternativa, sarà anche possibile vedere la partita su Now TV, se siete in possesso del pacchetto Sport.

Probabili formazioni Juventus - Lione

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelé. All. Garcia.