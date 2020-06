Dove vedere ed a che ora Juventus - Milan di Coppa Italia

Il calcio italiano è pronto a ripartire dopo l'emergenza Coronavirus. A scendere in campo per prime saranno le squadre impegnate nelle semifinali di Coppa Italia, che delineeranno il tabellone completo ed i due team che si sfideranno a Roma per il primo trofeo della stagione.

Il 12 Giugno toccherà a Juventus - Milan, che si troveranno di fronte dopo l'1-1 dell'andata. La partita sarà ovviamente trasmessa su Rai Uno in chiaro, come richiesto dal Ministro Spadafora e previsto dai diritti tv della competizione. I tifosi potranno seguirla anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay, anche su smartphone e tablet oltre che su PC.

C'è però un'incognita non di poco conto, perchè sebbene manchino tre giorni, ancora non è stato deciso l'orario del fischio d'inizio. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, l'ipotesi più probabile porta ad un via alle 21, anche per questioni climatiche. Non è però escluso un via alle 18, per evitare assembramenti nei locali pubblici. Questo aspetto sarà centrale anche per la Serie A, soprattutto perchè il campionato non viene trasmesso in chiaro.

Allo stato attuale, la Rai indica le 20:30 come inizio del collegamento, ma nè sul sito della Lega Calcio, tanto meno su quello delle squadre sono disponibili informazioni a riguardo.

Nel frattempo ieri è arrivata l'ufficialità che la finale di Coppa Italia sarà trasmessa in 4K.