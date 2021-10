Dove vedere Juventus - Roma del 17 Ottobre in TV e streaming?

Stasera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino si troveranno di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho, pronte ad approfittare del passo falso dell'Inter di ieri, che ha perso contro la Lazio per 3-1 per accorciare in classifica. Ma dove vederla?

Dove vedere Juventus- Roma?

Come stabilito nella gara d'assegnazione dei diritti tv della Serie A, la partita della domenica sera sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

La piattaforma di streaming proporrà un ampio pre partita a partire dalle 20:30, ovviamente in streaming, condotto da Giorgia Rossi, dopo di che si scenderà in campo con tutte le emozioni di questo super classico della nostra Serie A.

La speranza per gli utenti è che la diretta fili per il verso giusto, sebbene il CEO di TIM abbia spiegato che i problemi di DAZN sono in via di risoluzione dopo che nelle prime giornate si erano verificati non pochi grattacapi per gli utenti. Anche nella serata di ieri, durante Lazio-Inter e Milan-Verona, non si sono verificati blocchi o problemi di sorta.

Probabili formazioni Juventus - Roma

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho