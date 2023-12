Dove vedere Juventus - Roma del 30 Dicembre 2023 in TV e streaming?

Ultimo turno del girone d’andata della Serie A. Proprio a ridosso di Capodanno, il campionato italiano si chiude con un big match: all’Allianz Stadium di Torino infatti si affronteranno la Juventus di Allegri e la Roma di Mourinho.

I bianconeri si trovano di fronte ad un’occasione ghiottissima per accorciare sull’Inter di Inzaghi che ieri sera ha pareggiato 1-1 contro il Genoa. In caso di vittoria, la Juventus potrebbe portarsi a -2 dalla capolista. La Roma invece può approfittare del passo falso del Napoli che ieri ha pareggiato contro il Monza in casa per allungare sui campioni d’Italia, fermi a 28 punti come i giallorossi. In caso di vittoria, quindi, Mourinho potrebbe portarsi a +3 dagli azzurri.

La partita, che prenderà il via ufficialmente alle 20:45, sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN. Coloro che hanno attivato Zona DAZN su Sky o Tivùsat avranno anche la possibilità di seguirla in TV. Ovviamente, la piattaforma di streaming proporrà un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti ed approfondimenti.

Probabili formazioni Juventus-Roma di Serie A del 30 Dicembre

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho