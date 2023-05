Dove vedere Juventus-Siviglia e Roma-Bayer dell'11 Maggio 2023 in TV e streaming?

Archiviata la due giorni di Champions League, culminata nel Derby di Milano tra Milan ed Inter, è tempo di passare all’Europa League con le semifinali che - anche in questo caso - hanno tra le protagoniste due squadre italiane. In campo ci sono infatti la Juventus di Allegri, impegnata contro il Siviglia, e la Roma di Mourinho contro il Bayer.

Partendo da Juventus - Siviglia, la partita avrà inizio stasera 11 Maggio 2023 alle ore 21 e sarà trasmessa su tantissime piattaforme. Gli abbonati a DAZN infatti potranno vederla in streaming direttamente sull’applicazione che trasmette anche la Serie A, ma i diritti TV dell’Europa League sono presenti anche nel pacchetto Sky Sport che permetterà di visualizzarla su Sky Sport Uno al 201, Sky Sport 4K al 213 e Sky Sport al 252. Disponibile anche la diretta in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Per quanto concerne Roma-Bayer Leverkusen, il fischio d’inizio è sempre previsto per le ore 21 di stasera 11 Maggio 2023, e la diretta sarà anche in questo caso garantita da DAZN (anche in streaming). Sky invece la trasmetterà sui canali presenti alle posizioni 2023 e 253, oltre che in chiaro su TV8. La diretta streaming invece sarà garantita su DAZN, Sky Go e TV8.