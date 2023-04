Dove vedere Juventus - Sporting Lisbona del 13 Aprile 2023 in TV e streaming?

Continua la tre giorni di grande calcio europeo e dopo il derby italiano di ieri sera vinto dal Milan contro il Napoli e la vittoria dell'Inter sul Benfica, stasera in campo ci sono Europa League e Conference League. Impegnate Roma, Juventus e Fiorentina.

La partita di cartello è senza dubbio quella che vede la Juventus di Massimiliano Allegri ospitare in casa lo Sporting Lisbona.

Il match, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League con calcio d'inizio a partire dalle ore 21, sarà visibile sia in streaming che in TV su vari network.

Partendo dal satellite, Sky trasmetterà la partita su Sky Sport Uno al canale 201 e Sky Sport 4K al 413 per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, con ampio pre e post partita.

Per quanto riguarda invece lo streaming, invece, la partita sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky Go e Now per coloro che hanno sottoscritto il Ticket Sport su smartphone, tablet, PC e tutti i dispositivi connessi compatibili.

Infine, coloro che non posseggono alcun abbonamento avranno anche la possibilità di seguirla in chiaro su TV8.

Probabili formazioni Juventus - Sporting Lisbona

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Di Maria. All. Allegri.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.