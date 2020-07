Ecco dove vedere il lancio dal vivo del razzo Minotaur IV: porterà 4 satelliti in orbita

Oggi, un razzo Northrop Grumman Minotaur IV lancerà in orbita quattro satelliti alle ore 15:00. Il razzo verrà lanciato dal Pad-0B presso il Wallops Flight Facility della NASA a Wallops Island, Virginia. I quattro veicoli spaziali sono del National Reconnaissance Office, appartenente al Dipartimento della Difesa degli USA.

Quello di oggi sarà il primo lancio dal sito della US Space Force, nonché per il National Reconnaissance Office (NRO). Il contratto di lancio ha un valore dichiarato di 38 milioni di dollari ed è stato assegnato nell'ambito del programma U.S. Air Force's Orbital/Suborbital Program 3 Lane 1 degli Stati Uniti per piccoli lanci satellitari.

Il razzo Minotaur IV di Northrop Grumman è alto 24 metri (molto più piccolo rispetto al colossale razzo della NASA) ed è composto da tre motori a combustibile solido recuperati da vecchi missili balistici intercontinentali e un motore a razzo solido commerciale come stadio superiore. Il lancio potrebbe essere visibile lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Per tutti coloro che non sono così fortunati da vederlo dal vivo, la missione verrà trasmessa in streaming in diretta.

"Non vediamo l'ora di lanciare NROL-129 per il nostro cliente del National Reconnaissance Office", ha dichiarato Gen. Jason Cothern, vice comandante SMC e direttore esecutivo del programma Air Force per Space Enterprise. "Questo è un ottimo esempio dell'uso dei piccoli contratti di lancio di SMC espandere la nostra capacità di fornire un accesso affidabile e garantito allo spazio".

È possibile seguire la diretta - che partirà tra pochi minuti - attraverso questo link.