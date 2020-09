Dove vedere Lazio - Atalanta stasera in TV e streaming

Big match stasera nel recupero della prima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma si troveranno di fronte Lazio ed Atalanta, le due protagoniste indiscusse insieme alla Juventus della scorsa stagione, che si sono guadagnate la qualificazione alla Champions League.

Dove vedere Lazio - Atalanta

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sulla base degli accordi stilati dalla pay tv con la Lega Calcio.

Lazio-Atalanta sarà visibile su Sky Sport Serie A al canale 202 su satellite e fibra e 483 o 473 su digitale terrestre, oltre che ovviamente su Sky Sport 251.

Chiaramente, per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e Now TV, a patto di aver sottoscritto l’abbonamento Sport.

La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che sono pronti per commentare una partita che si preannuncia ricca di emozioni. Entrambi cercano la seconda vittoria in campionato, dopo aver vinto la 2a giornata.

Probabili formazioni Lazio - Atalanta

Lazio(3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione. Reina, Alia, Armini, Parolo, Bastos, Lukaku, Kiyine, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Caicedo, Adekanye.

Atalanta(3-4-1-2) - Sportiello; Toloi, Palomino, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. All. Gasperini. A disposizione. Carnesecchi, F. Rossi, Caldara, Romero, Djimsiti, Mojica, Ruggeri, Pasalic, Diallo, Lammers, Muriel.