Dove vedere Malmo-Juventus e Villareal-Atalanta di Champions League in TV e streaming?

Ci siamo: stasera torna la Champions League e le italiane saranno subito protagoniste con due sfide elettrizzanti. Facciamo quindi il punto su come e dove vedere le due sfide di Juventus ed Atalanta .

Partendo da Villareal contro Atalanta, la partita del Mestalla che apre il Girone F potrà essere seguita su Sky Sport Arena HD e Sky Sport 253 per gli abbonati Sky al pacchetto Sky Sport, ma chiaramente non mancano le alternative in streaming. Oltre a Sky Go, che come noto è gratuito per tutti gli abbonati a Sky, è possibile seguire la sfida su Now TV acquistando il Ticket sport e su Mediaset Infinity al prezzo di 7,99 Euro al mese.

Per quanto riguarda Malmo - Juventus, invece, la situazione è diversa. Partendo sempre dalle opzioni pay, la sfida tra gli svedesi e la squadra di Max Allegri sarà trasmessa su Sky Sport 252 e Sky Sport Uno HD. A ciò si aggiungono le classiche opzioni rappresentate da Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV. Tuttavia, la partita è stata anche scelta da Mediaset per la trasmissione su Canale 5 in chiaro.

Entrambi i match partiranno alle ore 21. La Champions League è visibile su Sky Sport e Mediaset Infinity, mentre una partita del mercoledì sarà trasmessa in esclusiva da Amazon su Prime Video.