Dove vedere Manchester City - Chelsea oggi? La guida per la finale di Champions League

Ultimo atto della stagione calcistica prima di Euro 2020. Questa sera infatti si assegna la Champions League, in una finalissima tutta inglese che vede contrapposto il Manchester City di Pep Guardiola ed il Chelsea si Tuchel. Vediamo dove sarà trasmessa.

Ovviamente partiamo dalle opzioni pay: Manchester City vs Chelsea infatti potrà essere vista su Sky Sport Uno HD, Sky Sport 251 e Sky Sport Football HD. Per accedere alla visione sarà necessaria la sottoscrizione del pacchetto Sport o Calcio, e per gli abbonati a Sky Q è anche disponibile la visione in 4K Ultra HD.

Trattandosi di un evento sportivo d'interesse e rilevante, però, è garantita anche la visione in chiaro su Canale 5, anche in alta definizione sia su digitale terrestre che sul satellitare.

Per coloro che intendono guardarla in streaming, invece, resta disponibile l'opzione Sky Go che in settimana ha abbracciato l'HD, e di Now TV: in quest'ultimo caso sarà necessario sottoscrivere il Ticket Sport per poter accedere alla visione.

Sia Sky che Mediaset proporranno un ampio pre e post partita, con la relativa premiazione e le interviste ai protagonisti del big match. Il calcio d'inizio è previsto per le 21.

Ricordiamo che anche il prossimo anno la Champions League sarà trasmessa da Sky, ma alla lista delle emittenti si aggiungerà anche Amazon.