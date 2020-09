Dove vedere Milan - Bologna di Serie A stasera in TV e streaming

Archiviata la prima domenica del nuovo campionato di Serie A, con il successo della Juventus nel posticipo contro la Sampdoria, questa sera si scende nuovamente in campo. A San Siro tornerà infatti il Milan di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, che se la dovrà vedere con il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Dove vedere Milan - Bologna di Serie A

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky al canale 251, a partire dalle 20:45, ma sarà come sempre preceduta da un ampio pre e post partita, con interviste ed approfondimenti sulla prima sfida della nuova Serie A delle due squadre.

Il match potrà essere visto anche in streaming, ovviamente su Sky Go, o attraverso Now TV per coloro che hanno sottoscritto il Ticket Sport.

Chiaramente, potranno vedere la partita solo gli abbonati al pacchetto calcio o sport della piattaforma satellitare.

Nella giornata di ieri DAZN ha trasmesso Parma - Napoli delle 12:30 e Genoa -Crotone delle 15:00, mentre la sera precedente è stata la volta di Hellas Verona - Roma.

Probabili formazioni Milan - Bologna

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic