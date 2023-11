Dove vedere Milan-Fiorentina di Serie A in TV e streaming?

Non c’è solo Atalanta-Napoli in questo weekend di Serie A. La ripresa del nostro campionato dopo la pausa delle nazionali è davvero all’insegna dei big match: stasera, alle ore 20:45, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro si sfidano il Milan di Stefano Pioli e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I rossoneri arrivano da un periodo non facile, altalenante. L’allenatore Stefano Pioli infatti è in piena emergenza offensiva e dovrà fare a meno di Leao (infortunato) e Giroud (squalificato), oltre che di Okafor che ha dato forfait nelle ultime ore. Al loro posto dovrebbe trovare spazio Chukwueze che dovrebbe entrare in campo di fianco a Pulisic e l’ex Viola e Blancos Jovic, che non ha certo brillato in queste prime giornate. Le buone notizie non mancano però: ha recuperato Loftus-Cheek, che è stato uno dei principali protagonisti della vittoria contro il Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, l’allenatore Vincenzo Italiano deve decidere tra Nzola e Beltran. l favorito però è l’ex calciatore dello Spezia.

La partita sarà trasmessa in TV e streaming sia da DAZN che da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre che su Sky Go e Now.

Probabili formazioni Milan-Fiorentina

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano.