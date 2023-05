Dove vedere Milan - Inter del 10 Maggio 2023 in TV e streaming?

Dopo Real Madrid - Manchester City di ieri sera, questa sera si scende di nuovo in campo con la seconda semifinale di Champions League che tocca da vicino il nostro paese, perchè di fronte si trovano le due squadre di Milano: i Campioni d’Italia in carica del Milan contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il fischio d’inizio è previsto, anche in questo caso, alle ore 21 di stasera 10 Maggio 2023, e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine intorno alla visione in chiaro del Derby di Champions c’è stato non poco dibattito, soprattutto dopo che l’AGCOM ha imposto la trasmissione gratuita visto che si tratta di un evento sportiva di particolare rilevanza.

Milan-Inter infatti potrà essere vista non solo in streaming gratuito (per gli abbonati Prime) su Amazon Prime VIdeo, ma anche su satellite su TV8. Il canale in chiaro di Sky infatti si è aggiudicato i diritti per la trasmissione del big match di Champions.

Amazon Prime Video e TV8 ovviamente proporranno un ampio prepartita con tanti talent direttamente dallo stadio di Milano.

Probabili formazioni Milan-Inter di Champions League

Milan (4-2-3-1):Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi