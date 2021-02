Dove vedere Milan - Inter del 21 Febbraio in TV e streaming

Ci siamo: alle ore 15:00 di oggi, domenica 21 Febbraio 2021, si troveranno di fronte allo Stadio San Siro di Milano il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Antonio Conte, in un Derby della Madonnina in odore di scudetto. Vediamo dove sarà possibile seguire la partita.

Sulla base degli accordi stipulati tra la Lega Serie A, DAZN e Sky, la partita di questo pomeriggio sarà visibile in esclusiva per gli abbonati DAZN.

La piattaforma di OTT, che è vicinissima a portare a casa i diritti tv anche per le prossime tre stagioni della Serie A, infatti, trasmetterà in esclusiva la partita. Il servizio nelle passate ore ha proposto una ricca marcia d'avvicinamento al big match, con interviste ed approfondimenti.

Ovviamente, oltre che tramite le applicazioni di DAZN per smart tv, tablet, smartphone e PC, Milan - Inter potrà anche essere vista sul satellitare, attraverso il canale DAZN1 incluso nel pacchetto Sky Sport, che permetterà anche a coloro che non sono in possesso di una connessione adatta allo streaming.

Il calcio d'inizio è in programma elle 15, ma come sempre dalle 14:45 sarà possibile seguire il prepartita.

Probabili formazioni Milan - Inter

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.