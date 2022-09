Dove vedere Milan-Inter del 3 Settembre 2022 in TV e streaming?

La quinta giornata della Serie A si preannuncia ricca di emozioni. Già in questo sabato troviamo protagoniste le quattro squadre che martedì e mercoledì giocheranno la Champions League, ed è subito momento di Derby di Milano.

Alle ore 18, infatti, dallo Stadio San Siro di Milano andrà in scena Milan-Inter, che lo scorso anno è stata la sfida che ha indirizzato il Campionato in direzione rossonera.

La partita sarà trasmessa da DAZN in streaming, oltre che sul canale Zona DAZN entrato quest'anno nel palinsesto di Sky per coloro che hanno attivato l'offerta dedicata. La visione in streaming è garantita su tv, smartphone, PC, tablet e dispositivi compatibili con DAZN, oltre che sull'app di DAZN per Sky Q, utilizzando però le proprie credenziali dell'abbonamento da 29,99 o 39,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli sui costi di DAZN su Sky, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

Probabili formazioni Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Correa. A disp.: Onana, Cordaz, Acerbi, D'Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Dzeko, Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.