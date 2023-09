Dove vedere Milan - Lazio di oggi 30 Settembre 2023 in TV e streaming?

Archiviato il turno infrasettimanale, l’unico di questa stagione 2023/24, torna la Serie A con un calendario molto ricco. Tra sabato e domenica infatti, prima di rituffarsi nella Champions League, le big sono impegnate in alcuni scontro diretti e non che potrebbero riservare delle sorprese.

Si parte oggi, 30 Settembre 2023 alle 18 con la sfida delle ore 18 in programma allo Stadio San Siro di Milano tra il Milan, rinfrancato dalla convincente vittoria contro il Cagliari, e la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la sconfitta contro la Juve ed il pareggio contro Atletico Madrid in Champions e Monza in Serie A, ha ritrovato la vittoria contro il Torino per 2-0.

Milan - Lazio di Serie A del 30 Settembre 2023 sarà visibile in esclusiva su DAZN. Non è garantita la visione su Sky, tranne per coloro che hanno sottoscritto l’opzione che permette di accedere al canale ZONA DAZN che da quest’anno è arrivato su Tivùsat. L’applicazione di DAZN è disponibile anche sulle console come Xbox e PlayStation, oltre che su Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVision Box.

Probabili formazioni Milan - Lazio

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.