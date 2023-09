Dove vedere Milan-Newcastle e Lazio-Atletico Madrid in TV e streaming?

Finalmente, torna la Champions League con le prime partite della fase a gironi. Protagoniste sono subito due squadre italiane: il Milan contro il Newcastle in casa e la Lazio contro l’Atletico Madrid. Vediamo quali emittenti trasmetteranno le partite.

Dove vedere Milan-Newcastle di Champions League

Partiamo dal match delle ore 18:45, tra Milan e Newcastle. La partita, che vedrà Sandro Tonali contro la sua ex squadra dopo il passaggio in bianco nero estivo per 80 milioni di Euro, potrà essere seguita su Sky da coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport, su Sky Go, su Now per chi ha il ticket sport e su Mediaset Infinity+ in streaming

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid di Champions League

Alle ore 21, invece, tocca alla Lazio di Maurizio Sarri esordire in Champions League contro l’Atletico Madrid del superex Diego Simeone, che da calciatore ha regalato non poche emozioni ai tifosi biancocelesti. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky, Sky Go e Now.

Tutti gli altri match, inclusa la supersfida tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund e Shaktar contro Porto, potranno essere seguite in esclusiva su Sky (e su Sky Go), Now e Mediaset Infinity+ per coloro che hanno sottoscritto i rispettivi abbonamenti.