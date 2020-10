Dove vedere Napoli - Atalanta di Sabato 17 Ottobre in streaming e TV

Dopo due settimane di stop, a causa delle nazionali, torna la Serie A, con un sabato esplosivo. Si parte alle ore 15:00 con l’anticipo tra Napoli ed Atalanta, che darà il via alla quarta giornata del campionato italiano 2020/21.

Dove vedere Napoli - Atalanta

Il big match del San Paolo infatti prenderà il via alle 15 ed a causa delle norme di contenimento dell’epidemia saranno pochi i locali convenzionati che potranno trasmetterla.

Per coloro che vogliono vederla da casa, la partita sarà trasmessa esclusivamente da Sky su Sky Sport (251 su satellite e fibra) e su Sky Sport Serie A, disponibile al 202 su satellite e fibra ed a 473 e 483 su digitale terrestre.

Ovviamente, la partita potrà essere seguita anche in streaming attraverso i metodi classici, ovvero su Sky Go utilizzando le proprie credenziali di Sky e Now TV per coloro che hanno sottoscritto il Ticket Sport.

Probabili formazioni Napoli - Atalanta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Lobotka; Politano, Osimhen, Mertens. Allenatore: Gattuso.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gasperini.

I due allenatori sono stati costretti ad alcune scelte obbligate a causa della positività al Coronavirus di alcuni giocatori, tra cui Zielinski del Napoli. Si prospetta però un match spettacolare.