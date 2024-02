Dove vedere Napoli - Barcellona del 21 Febbraio in TV e streaming?

Dopo la convincente vittoria per 1-0 dell’Inter di Simone Inzaghi contro l’Atletico Madrid, torna la Champions League anche questa sera con un big match di rilievo. In campo infatti allo Stadio Diego Armando Maradona si troveranno il Napoli del nuovo allenatore Calzona e il Barcellona di Xavi.

La partita di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video, in maniera completamente gratuita per coloro che posseggono un abbonamento Prime. È possibile accedere alla diretta tramite l’applicazione disponibile per PC, smartphone, tablet e set top box, o direttamente tramite il sito web Primevideo.com.

Il servizio di streaming del colosso di Seattle proporrà anche un ampio pre partita dallo Stadio Maradona a partire dalle ore 19:30, condotto da Giulia Mizzoni insieme a Luca Toni, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola.

Al termine della partita andrà in onda il classico Champions League Show con tutte le interviste ed highlights.

Probabili formazioni Napoli - Barcellona

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Olivera, Traore, Lindstrom, Ngonge, Raspadori, Simeone.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. A disposizione: Pena, Astralaga, Casado, Cubarsi, Hector Fort, Romeu, Sergi Roberto, Fermin Lopez, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Marc Gulu.