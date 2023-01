Dove vedere Napoli-Juventus del 13 Gennaio 2023 in TV e streaming?

Sarà un venerdì sera di grande calcio per la Serie A. Questa sera, 13 Gennaio 2023, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena la supersfida tra Napoli e Juventus di Serie A, con fischio d'inizio a partire dalle ore 20:45.

Dove vedere Napoli-Juventus in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Gli abbonati avranno la possibilità di scegliere tra la visione in streaming, direttamente attraverso l'applicazione dedicata, o tramite Zona DAZN su Sky via satellite, disponibile alla posizione 230 del telecomando. Non è possibile invece accedere alla trasmissione su digitale terrestre.

Per i Campioni d'Inverno guidati da Luciano Spalletti si tratta di un'occasione ghiotta per allungare sui bianconeri di Max Allegri, reduci da 8 vittorie consecutive. Il Napoli arriva al big match con un vantaggio di 7 lunghezze sui bianconeri e sul Milan Campione d'Italia.

Probabili formazioni Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. (A disp. Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Zedadka, Gaetano, Demme, Elmas, Ndombele, Raspadori, Zerbin, Lozano, Simeone). All. Spalletti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Di Maria. (A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Iling-Junior, Soulé, Chiesa, Kean). All. Allegri.