Dove vedere Napoli-Juventus del 3 marzo 2024 in TV e streaming?

Dopo Lazio-Inter di venerdì scorso, si accende anche stasera la Serie A con un altro big match. Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli infatti si sfidano la Juventus di Max Allegri, reduce dalla vittoria in extremis contro il Frosinone, ed il Napoli Campione d’Italia di Calzona che ha vinto 6-1 nel recupero contro il Sassuolo.

Il fischio d’inizio della partita è previsto alle 20:45 di stasera, domenica 3 Marzo 2024, e la partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN che come sempre proporrà un ampio pre e post partita con la marcia d’avvicinamento a quello che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio classico del calcio italiano, con le due squadre che si sono sfidate più volte in partite decisive sia per lo Scudetto che per la Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Quest’anno però il tricolore sembra essere ben indirizzato verso Milano, con l’Inter di Simone Inzaghi che viaggia speditamente verso la seconda stella.

La partita di stasera però si preannuncia essere molto interessante, e si potrà seguire ovviamente anche sull’applicazione di DAZN disponibile per le varie piattaforme.

Probabili formazioni Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Danilo, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri