Dove vedere Napoli - Milan del 12 Luglio in TV e streaming

Dopo il big match Juventus - Atalanta di ieri, stasera andrà in scena un'altra partita di cartello per il nostro campionato di calcio. Allo Stadio San Paolo di Napoli infatti arriva il Milan di Stefano Pioli, in un match dal sapore speciale per l'allenatore degli azzurri Rino Gattuso.

Dove vedere Napoli - Milan di Serie A del 12 Luglio

Contrariamente a quanto avvenuto ieri sera, Napoli - Milan sarà trasmessa in esclusiva da Sky. E' necessario quindi avere un abbonamento a Sky Calcio per poterla seguire.

Il fischio d'inizio è previsto per le 21:45, ma la pay tv proporrà un ampio pre e post partita condotto dai talent che compongono il parterre di ospiti.

La partita potrà essere vista su Sky Sport Uno, al canale 201 di satellite e fibra, e 472 e 482 su digitale terrestre. E' prevista anche la trasmissione su Sky Sport Serie A al 202, oltre che su Sky Sport 251.

In streaming come sempre potrà essere seguita attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile sugli store di iOS ed Android oltre che sul rispettivo sito web.

Probabili formazioni Napoli - Milan

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne. Allenatore: Rino Gattuso.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu; Rebić; Ibrahimović. Allenatore: Stefano Pioli.