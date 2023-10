Dove vedere Napoli - Real Madrid di Champions League in TV e streaming?

Non c’è solo Inter - Benfica di Champions League stasera. Il cartellone della seconda giornata della fase a gironi della Coppa dalle Grandi Orecchie infatti propone anche una super sfida da brividi: allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli infatti arriva il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, per una serata magica.

Entrambe le compagini arrivano da una vittoria nella prima giornata della fase a gironi. Il Napoli ha vinto 2-1 nel finale contro il Braga, così come il Real Madrid che ha avuto la meglio in extremis contro l’Union Berlino dove gioca l’ex Juventus Leonardo Bonucci. Di conseguenza, si potrebbe trattare già di una sfida decisiva per l’equilibrio del girone e per decretare quale squadra spiccherà il volo verso la prima posizione, che conferisce una posizione di vantaggio al momento del sorteggio.

La partita sarà disponibile in esclusiva pay. Coloro che sono interessati a seguirla infatti dovranno collegarsi su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252): per accedere a tali canali sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento Sky Sport. Garantita anche la visione in streaming su Sky Go, Now per coloro che hanno il Ticket Sport e su Mediaset Infinity+.

Probabili formazioni Napoli - Real Madrid

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kross, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior.