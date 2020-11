Dove vedere Napoli - Roma di Serie A in TV e streaming stasera

In una settimana non certo facile ed ordinaria, a causa della morte di Diego Armando Maradona, scende in campo stasera il Napoli di Gattuso, contro la Roma di Fonseca nel big match della domenica sera.

Dove vedere Napoli - Roma

La partita prenderà il via stasera, 29 Novembre 2020 alle ore 20:45 dallo Stadio San Paolo di Napoli, ovviamente senza pubblico a causa delle restrizioni imposte dal Governo a causa della pandemia di Coronavirus.

Napoli - Roma potrà essere seguita in esclusiva su Sky, da coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Calcio o Sport. Sky trasmetterà il match sul canale 201 su satellite e fibra o 472 o 282 su digitale terrestre. La visione sarà garantita però anche su Sky Sport Serie A, al 202 su satellite e fibra e 473 e 483 su digitale terrestre. Gli abbonati alla pay tv su satellite e fibra però potranno collegarsi anche al canale 251.

Ovviamente, Sky garantirà anche la diretta streaming direttamente sulla piattaforma proprietaria Sky Go, riservata sempre agli abbonati. Lo scontro diretto potrà anche essere visto su Now TV da coloro che hanno acquistato il Ticket Sport.

Probabili formazioni Napoli - Roma

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Politano, R. Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Karsdorp, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.