Dove vedere la partita Milan - Juventus? Le opzioni in TV e streaming

Dopo una pausa per le Nazionali piuttosto movimentata, scossa dal calcio scommesse, torna la Serie A subito con un big match al cardiopalma. Stasera, domenica 22 Ottobre 2023, allo Stadio San Siro di Milano si sfideranno il Milan di Pioli e la Juventus di Allegri.

Le due squadre sono state toccate più o meno direttamente dal calcio scommesse: i rossoneri con l’ex centrocampista Sandro Tonali oggi al Newcastle ed i bianconeri con il giovane Fagioli. Guardando al presente, Pioli è costretto a rinunciare al portiere Maignan ed il terzino Theo Hernandez, entrambi squalificati, che saranno sostituiti da Mirante (dopo il ko di Sportiello) e Florenzi.

Allegri dal suo canto deve ancora sciogliere qualche dubbio: Vlahovic probabilmente dovrebbe recuperare e potrebbe essere pronto a guidare l’attacco, mentre Chiesa dovrebbe sedersi solo in panchina per lasciare spazio a Milik.

La partita, che prenderà il via alle 20:45, sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno collegarsi direttamente al sito web della piattaforma o scaricare l’applicazione su uno dei dispositivi compatibili per poter seguire il big match. Ricordiamo che DAZN propone anche una super offerta sul Piano Standard.

Probabili formazioni Milan-Juventus

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.