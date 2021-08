Dove vedere le partite di Coppa Italia stasera? Orari e canali per i match del 16 agosto

La Coppa Italia ha preso il via da diversi giorni, con i trentaduesimi proposti in TV sui canali Mediaset a partire dal 13 agosto 2021. Nella giornata odierna, lunedì 16 agosto 2021, sarà possibile assistere in particolare a quattro partite tra le 17:45 e le 21:00. Vediamo dunque gli orari di inizio dei match e i canali dove verranno trasmessi.

Come nel caso delle partite precedenti, essendo i diritti TV della Coppa Italia assegnati a Mediaset le partite saranno visibili in diretta su Italia 1 e Canale 20. La programmazione prevede per la giornata di oggi i seguenti match:

Crotone – Brescia, ore 17:45, Canale 20;

Bologna – Ternana, ore 18:00, Italia 1;

Salernitana - Reggina, ore 20:45, Canale 20;

Sampdoria – Alessandria, ore 21:00, Italia 1.

Queste sfide saranno accessibili sia tramite i canali via digitale terrestre che in streaming su Mediaset Infinity, dunque non solo in TV ma anche su PC, tablet e smartphone; per i dispositivi mobili è possibile accedere alla trasmissione in diretta tramite l’applicazione ufficiale Mediaset Infinity sia su telefoni Android, dove basta effettuare il download dal Google Play Store, sia su iPhone e dispositivi iOS, dove invece l’app è disponibile su App Store.

