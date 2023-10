Vedere quanto tempo avete passato su Instagram di recente? C'è l'opzione

Al netto delle novità relative alle Storie di Instagram, potreste magari voler dare un'occhiata a un'altra opzione proposta direttamente dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili del popolare social network di casa Meta. Potreste infatti non saperlo, ma si può vedere il tempo di utilizzo di Instagram mediante pochi tap.

Come fare? È tutto molto semplice, dato che, una volta avviata la succitata app (ad esempio, la versione scaricabile dal Play Store per Android), vi basta banalmente premere sull'icona dell'account, presente in basso a destra, andando successivamente a selezionare l'icona delle tre righe collocata in alto a destra.

Una volta premuto, dunque, sulla voce "Impostazioni e privacy", potrete dare un'occhiata all'area "Come usi Instagram". È proprio in quest'ultima che risiede la voce "Tempo di utilizzo", che una volta premuta mostra a schermo la media giornaliera di utilizzo dell'applicazione di Instagram. Già questo dato potrebbe insomma fornirvi un'indicazione importante.

Tuttavia, in questo contesto compare anche un apposito grafico che mostra l'utilizzo dell'app nell'ultima settimana. In questo modo, potete anche comprendere meglio le vostre abitudini, così magari da capire da soli se state eventualmente "esagerando" in qualche contesto.

Nel caso in cui riteniate di far troppo uso dell'app, è la stessa Instagram a fornirvi delle opzioni non di poco conto. Nell'area "Gestisci il tuo tempo" è infatti possibile eventualmente impostare un promemoria per fare delle pause e un limite di tempo giornaliero, nonché gestire le notifiche. Insomma, le possibilità per "mettere da parte" Instagram non mancano di certo.