Dove si può vedere la password del Wi-Fi? Da iPhone è semplice

Tra le miriadi di avversità del quotidiano, finite spesso per scordarvi le questioni più banali, considerando anche che dovrebbero essere scontate (ma così scontate in realtà non sono). Ecco allora che, dopo lungo tempo di connessione dei dispositivi in automatico, non vi ricordate più la password del Wi-Fi.

Usualmente il vostro iPhone è infatti solito agganciarsi in automatico alla rete, ma adesso che dovete aggiungere un altro dispositivo a quest'ultima emerge di prepotenza un problema: non vi siete nemmeno annotati la password da nessuna parte. Magari la prossima volta vedete di farlo (faremo finta per questa volta che tutto sia dovuto alla vostra volontà di attendere l'addio alle password), ma vi spieghiamo subito come potete risolvere se avete un iPhone.

In questo contesto, infatti, è tutto molto semplice. Ciò che vi basta fare per recuperare la password del Wi-Fi è recarvi nelle Impostazioni dello smartphone, facendo successivamente tap sul riquadro "Wi-Fi" e selezionando l'icona "i" (Info) presente a fianco della rete a cui siete interessati. Vedrete in questo modo l'opzione "Accesso automatico" già impostata, ma appena sotto noterete la scritta "Password", seguita ovviamente da un contenuto non visibile.

Ciò che vi basta fare è dunque fare tap sulla password nascosta, sfruttando poi il Face ID o il Touch ID dell'iPhone per confermare la vostra identità e far comparire a schermo la password del Wi-Fi (potrete anche eventualmente copiarla per fare tutto più velocemente). Per il resto, se siete interessati a maggiori informazioni relativamente a questa procedura, che può potenzialmente "svoltare" la situazione per coloro che si dimenticano spesso le password, potrebbe farvi piacere dare un'occhiata anche al portale ufficiale di Apple.