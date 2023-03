Dove vedere Porto-Inter del 14 marzo 2023 in TV e streaming?

Torna stasera la Champions League in TV, con il ritorno dell'ottavo di finale tra Porto ed Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a difendere l'1-0 ottenuto a San Siro contro la squadra di Sérgio Conceição.

Dove vedere Porto-Inter in TV e streaming

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella notizia precedente, la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 da Mediaset. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21, ma il Biscione proporrà un ampio prepartita con l'avvicinamento alla sfida.

In alternativa, chiaramente, il match potrà essere seguito anche su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport su Sky Sport Uno ed in 4K su Sky Sport 4K.

Per quanto concerne lo streaming invece, gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguirla su Sky Go su tablet, PC e smartphone, oltre che sul sito web di Sport Mediaset e Mediaset Infinity in maniera totalmente gratuita collegandosi alla sezione dedicata alle dirette dei vari canali. Gli abbonati al Ticket Sport di Now invece potranno seguirla dall'applicazione dedicata.

Probabili formazioni Porto-Inter

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Grujic, Uribe, Franco; Galeno, Taremi. All. Conceiçao;

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi;