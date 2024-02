Vedere i programmi Rai senza decoder? Un gioco da ragazzi anche su TV

Prosegue il periodo di grandi novità in ambito digitale terrestre, ma più di qualcuno si sta chiedendo, viste anche le problematiche riscontrate di recente, se sia magari possibile fare uso di qualche alternativa per vedere i canali Rai senza decoder (possibilmente su TV).

La risposta è affermativa, in quanto al giorno d'oggi esistono molteplici possibilità in tal senso. Bisogna infatti ricordarsi che le dirette dei classici canali TV Rai, nonché i relativi contenuti on demand che si possono vedere a qualsiasi ora del giorno, vengono trasmessi in streaming mediante il servizio ufficiale RaiPlay.

Quest'ultimo è gratuito e compatibile con un ampio numero di piattaforme. Per intenderci, se disponete di un computer con connessione a Internet attiva, potreste voler banalmente raggiungere il portale ufficiale di RaiPlay, andando poi a selezionare, dal menu collocato in alto a sinistra, l'opzione "Dirette", così da poter scegliere il canale di cui volete seguire la programmazione in questo modo. Inoltre, questo servizio è accessibile anche dalle apposite app per Android e iPhone/iPad.

Il principale contesto a cui potreste non aver pensato, però, è quello relativo alle opportunità in ambito di Smart TV/dongle HDMI. Se, infatti, televisori come quelli, ad esempio, di LG consentono di scaricare l'applicazione di RaiPlay dallo store delle app integrato, permettendo dunque una visione tramite connessione a Internet anziché attraverso decoder, anche per i televisori non smart c'è qualche possibilità.

Basta infatti collegare un'apposita "chiavetta", quale ad esempio Amazon Fire TV Stick, alla porta HDMI del televisore per poter poi fare uso di un telecomando esterno e scaricare le applicazioni, proprio come si farebbe su una soluzione smart, guardando dunque i canali Rai in streaming tramite l'app RaiPlay. Insomma, adesso sapete anche come fare eventualmente per vedere lo stesso questi canali, ad esempio, in caso di mancata ricezione del classico segnale del digitale terrestre.