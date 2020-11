Dove vedere Real Madrid - Inter ed Atalanta - Liverpool in TV e streaming

Al via la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Questa sera saranno protagoniste due squadre italiane, impegnate in altrettante supersfide: l’Inter fa visita al Real Madrid di Zinedine Zidane, mentre l’Atalanta ospita il Liverpool di Jurgen Klopp.

Dove vedere Real Madrid - Inter in TV e streaming

Real Madrid - Inter rientra tra le sfide in chiaro di Mediaset. La partita del Santiago Bernabeu, infatti, potrà essere vista a partire dalle 20:45 su Canale 5 e Canale 5 HD, con ampio pre e postpartita proposto dal Biscione.

Coloro che intendono seguirla in streaming, invece, potranno fidarsi alla piattaforma Mediaset Play gratuita della TV di Cologno Monzese.

Ovviamente Real Madrid - Inter sarà visibile anche su Sky, per gli abbonati a Sky Sport, e su Sky Go, oltre che Now TV.

Dove vedere Atalanta - Liverpool

Affascinante anche la sfida dei Bergamo, dove arriva il Liverpool di Jurgen Klopp per sfidare l’Atalanta di Gasperini seconda in classifica nel girone.

Anche in questo caso, il calcio d’inizio è previsto per le 21, ma la Pay tv proporrà già da qualche minuti prima approfondimenti ed interviste.

Atalanta - Liverpool sarà trasmessa solo da Sky Sport, anche in 4K per gli abbonati Sky Q, oltre che su Sky Sport Collection e Sky Sport 253 e 484.