Dove vedere Real Madrid - Manchester City del 9 Maggio 2023 in TV e streaming?

Non è solo Benzema contro Haaland o Ancelotti contro Guardiola, ma a detta di tutti è la finale anticipata della Champions League. Questa sera, allo stadio Santiago Bernabeu, si trovano di fronte Real Madrid e Manchester City per la prima semifinale della coppa dalle grandi orecchie.

Una Coppa dei Campioni che ci regalerà domani sera anche il derby di Milano tra Inter e Milan. Ma andiamo per ordine.

Il fischio d’inizio di Real Madrid - Manchester City è previsto per le ore 21, quando l’arbitro darà il via a 90 minuti che si preannunciano davvero spettacolari.

La partita potrà essere vista in chiaro su Canale 5, ma chiaramente anche su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport che avranno la possibilità di seguirla su Sky Sport Uno alla posizione 201, Sky Sport Football al 203, Sky Sport 4K alla posizione 213 e Sky Sport 251. Per quanto concerne lo streaming, invece, la visione è garantita su Mediaset Infinity, Sky Go e Now TV.

Sempre a proposito di coppe europee, ricordiamo che la Champions League resterà su Sky fino al 2027.

Probabili formazioni Real Madrid - Manchester City

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All.: Carlo Ancelotti.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)