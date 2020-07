Dove vedere Roma - Inter in TV e streaming stasera 19 Luglio 2020

Big match allo Stadio Olimpico di Roma stasera, 19 Luglio 2020. Alle 21:45 scenderanno in campo Roma ed Inter, in una sfida decisiva per le ambizioni europee della squadra di Fonseca e per la corsa scudetto per gli uomini guidati da Antonio Conte.

Dove seguire Roma - Inter in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Sarà necessario quindi disporre di un abbonamento alla pay tv per poter godere del big match.

Roma - Inter potrà essere vista a partire dalle 21:45 su Sky Sport Uno, al canale 201 su fibra e satellite ed al 472 e 482 su digitale terrestre. Anche Sky Sport Serie A, al canale 202 su satellite e fibra ed al 473 su digitale terrestre, trasmetterà la partita, mentre ovviamente Sky Sport al 251 su satellite e fibra sarà il terzo canale.

Ovviamente, gli utenti potranno anche seguirla su Sky Go e su Now TV su smartphone, PC, tablet e i dispositivi Android ed iOS compatibili.

E' previsto anche un ampio pre e post partita. Ricordiamo che è disponibile anche il calendario completo delle partite di Serie A fino alla 37esima giornata.

Probabili formazioni Roma - Inter del 19 Luglio 2020

Roma (3-4-2-1): Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allentatore: Fonseca.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez.Allenatore: Antonio Conte.