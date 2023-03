Dove vedere Roma-Juventus del 5 Marzo 2023 in TV e streaming?

Dopo Napoli-Lazio di venerdì, e la F1 con il GP di Bahrain, continua il weekend sportivo. Questa sera sarà la volta del big match di Serie A, tra la Roma di Mourinho e la Juventus di Allegri che si stanno contendendo un posto nella Champions League 2023/24.

La partita, che vedrà anche Paulo Dybala per la prima volta contro la sua ex squadra, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45, ma la piattaforma di streaming proporrà un ampio prepartira a partire dalle ore 20:15 in compagnia di tutti i talent e gli inviati da bordocampo, mentre la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

DAZN può essere fruito sia tramite il sito dedicato da PC che tramite le applicazioni per smart tv, set top box, smartphone, tablet, console da gaming e laptop. Necessario ovviamente l’abbonamento mensile o annuale per accedere allo streaming. Disponibile anche la diretta satellitare sul canale satellitare ZONA DAZN attivabile su Sky.

Probabili formazioni Roma-Juventus di Serie A del 5 Marzo 2023

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All: Josè Mourinho

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All: Massimiliano Allegri