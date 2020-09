Dove vedere Roma - Juventus di stasera in TV e streaming

Dopo lo spettacolare Inter - Fiorentina di ieri sera, questa sera scende di nuovo in campo la Serie A, col posticipo della domenica. Allo Stadio Olimpico di Roma si troveranno di fronte Roma e Juventus, in un superclassico del calcio italiano.

Dove vedere Roma - Juventus di Serie A in TV e streaming

La partita, in base a quanto previsto dagli accordi stilati tra Sky e Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, a partire dalle ore 20:45.

Come sempre, però, la pay tv proporrà agli utenti un ampio pre e post partita, con. tutti i talent e commenti di esperti e dei protagonisti.

Il match potrà essere seguito su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno su satellite, digitale terrestre e fibra, e su Sky Sport 251 su satellite e fibra.

Coloro che intendono guardarla in streaming, invece, dovranno affidarsi o a Sky Go o in alternativa a Now TV, a patto di aver sottoscritto il pacchetto sport.

Probabili formazioni Roma - Juventus

Roma (3-4-2-1): ​Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Juventus (3-4-1-2): ​Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

La Juventus viene dalla prima vittoria della stagione contro la Sampdoria, mentre alla Roma è stato assegnato lo 0-3 a tavolino.