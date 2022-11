Dove vedere Roma-Lazio e Juventus-Inter del 6 Novembre in TV e streaming?

Domenica di grande calcio per la Serie A. In attesa dello stop per i Mondiali di Qatar 2022 che saranno trasmessi dalla Rai, e dopo la supersfida tra Atalanta e Napoli di ieri, quest’oggi vanno in scena due big match: il Derby della Capitale ed il Derby d’Italia.

Si parte alle 18, dallo Stadio Olimpico di Roma dove la Roma di Josè Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri si sfideranno in una partita che ha bisogno di ben poche presentazioni. L’acerrima rivalità tra le due compagini non la scopriamo certo oggi, ed anche quest’oggi sono pronte a scriverne un altro capitolo. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18, ma gli abbonati al pacchetto dedicato tramite Sky potranno visualizzarla anche via satellite sul canale ZONA DAZN disponibile alla posizione 214 del telecomando.

La domenica calcistica si chiude alle ore 20:45 con il Derby d’Italia tra Juventus ed Inter, entrambe chiamate a rispondere dopo le sconfitte in Champions League di martedì e mercoledì scorso. Anche in questo caso la trasmissione sarà garantita in esclusiva su DAZN, che ovviamente proporrà un ampio prepartita, e su ZONA DAZN alla posizione 214 via satellite.

Insomma, si tratta senza dubbio di una domenica non noiosa per i numerosi appassionati.