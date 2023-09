Dove vedere Roma - Milan del 1 Settembre 2023 in TV e streaming?

Terza giornata di campionato, ed è subito tempo di big match. Oggi, 1 Settembre 2023, allo Stadio Olimpico di Roma si troveranno di fronte la Roma (che ha collezionato 1 punto in due giornate) ed il Milan di Stefano Pioli a punteggio pieno con 6 punti.

Le due squadre quindi arrivano dalle prime due giornate in maniera diametralmente opposta, ma per i giallorossi l’entusiasmo è alle stelle dopo l’arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea. L’attaccante belga ex Inter infatti è il nuovo numero 90 dell’attacco Giallorosso ed è pronto a formare insieme a Dybala una coppia da sogno per i tifosi.

Il fischio d’inizio della partita è previsto alle ore 20:45 di stasera, e la trasmissione sarà garantita in esclusiva su DAZN che sarà in collegamento dalla Capitale già a partire dalle ore 18.

I tifosi quindi avranno la possibilità di seguire il big match su DAZN sull’applicazione, sul canale ZONA DAZN presente su Sky e su DAZN su Tivùsat. Non è garantita invece la trasmissione su Sky, in quanto la divisione dei diritti tv non lo prevede.

Probabili formazioni Roma-Milan

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Aouar, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli