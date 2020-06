Dove vedere la semifinale di Coppa Italia Juventus - Milan in TV e streaming

Ci siamo: dopo tre mesi di stop forzato, stasera torna finalmente il calcio italiano! Come previsto dal protocollo firmato da Governo e Lega Calcio, si partirà con le semifinali di Coppa Italia, e nello specifico dal ritorno tra Juventus e Milan, che si erano sfidate all'andata a San Siro in una partita finita per 1-1.

Negli ultimi giorni sono stati fugati tutti i dubbi sull'orario e gli organizzatori hanno deciso le 21 come orario per il fischio d'inizio.

La partita sarà trasmessa ovviamente su Rai 1, anche in alta definizione, con ampio pre e post partita. Come sempre, la Televisione di Stato permetterà agli utenti di seguirla anche sulla piattaforma proprietaria RaiPlay in streaming, che richiede la registrazione (gratuita) per accedere.

Con l'andata finita 1-1, vale anche la regola del gol in trasferta in caso di pareggio per 0-0. Le nuove regole decise dalla Lega Calcio prevedono che, in caso di nuovo 1-1 non ci saranno i tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore.

Probabili formazioni Juve - Milan

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebuic. Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro della partita: Orsato di Schio.