Dove vedere la semifinale di Coppa Italia Napoli - Inter in TV e streaming

Dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia di ieri, che ha decretato la qualificazione della Juventus di Maurizio Sarri in finale del trofeo nazionale, questa sera si torna di nuovo in campo con il ritorno di Napoli - Inter dopo l'1-0 per i partenopei dell'andata.

Dove vedere Napoli - Inter in TV e streaming

L'orario è lo stesso: il fischio d'inizio dell'incontro, diretto dall'arbitro Gianluca Rocchi, è in programma alle ore 21:00 ed il match sarà trasmesso integralmente (con ampio pre e post partita) su Rai 1, anche in alta definizione.

Coloro che non avranno modo di seguirla in TV, potranno affidarsi anche alla piattaforma RaiPlay della TV di Stato per lo streaming sia su PC che in mobilità da smartphone e tablet. La resa è davvero ottima e la visione è gratuita, ma richiede comunque la registrazione al servizio che è comunque gratis.

La finalissima di Coppa Italia di mercoledì prossimo sarà trasmessa anche in 4K su Tivùsat, ovviamente sempre su Rai 4K che è accessibile alla posizione 210 della guida TV.

Probabili formazioni di Napoli - Inter

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

I due tecnici avranno a disposizione cinque sostituzioni.