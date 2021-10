Dove vedere la semifinale di UEFA Nations League Italia - Spagna?

Tornano stasera in campo gli Azzurri di Roberto Mancini. I Campioni d'Europa, trovano di fronte la Spagna sconfitta in semifinale di Euro 2020 in un'altra semifinale: questa volta in palio c'è la finalissima della UEFA Nations League.

La partita tra le Furie Rosse e gli Azzurri potrà essere vista gratuitamente su Rai 1, anche in alta definizione, ed in streaming direttamente tramite l'applicazione RaiPlay disponibile per smartphone, TV, tablet e PC. Per accedere allo streaming è comunque richiesta la registrazione all'applicazione, che però non comporta alcun addebito sul conto corrente, tanto meno richiede l'indicazione di alcun metodo di pagamento.

Chi vince sfiderà la vincente tra Francia e Belgio in una partita che si preannuncia scoppiettante indipendentemente dalle due squadre protagoniste.

La sfida sarà in onda dallo Stadio San Siro di Milano a partire dalle 20:45, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli. Dopo e prima la partita sarà proposto lo studio condotto da Paola Ferrari allestito in tribuna, che vedrà protagonisti Luca Toni e Lele Adani, con quest'ultimo che esordisce ufficialmente in Rai come commentatore delle partite delle nazionali.

La speranza è che gli Azzurri regalino le stesse emozioni della scorsa estate.